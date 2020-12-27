اعتبرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أن رواتب الموظفين لشهري كانون الثاني وشباط غير مرتبطة بإقرار قانون الموازنة المالية لعام 2021، ويفترض أن تكون مؤمنة وفق المعطيات المالية الحالية.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، أن "رواتب موظفي الدولة ستؤمن لنهاية السنة المالية بالكامل حال اقرار الموازنة"، مشيراً إلى أن "المعطيات المالية الحالية يفترض أن تكون مؤمنة لشهري كانون الثاني وشباط من السنة المقبلة إلى أن يتم إقرار الموازنة العامة".



وتابع الصفار في حديث لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته الخليج 365، أن "البرلمان سيقف بالضد من أي استقطاع للرواتب الدنيا والمتوسطة للموظفين".

كانت هذه تفاصيل خبر تصريح نيابي بخصوص رواتب الشهرين المقبلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.