تعرف على سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية

استقرت أسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية، اليوم الأحد (27 كانون الأول 2020).

وسجلت بورصة الكفاح 142.000 دينار مقابل 100 دولار أميركي، وهو نفس السعر الذي سجلته أمس السبت. أما سعر الصرف في الأسواق المحلية فقد استقرت أيضاً حيث كان سعر البيع: 143.000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141.000 دينار لكل 100 دولار.



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