طلبت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، من رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية، مفاتحة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب خالد العبيدي، لإكمال الإجراءات بخصوص تصرف العبيدي عندما كان وزيراً للدفاع، "بأسلحة تم ضبطها عل متن طائرة شحن تشيكية هبطت في مطار بغداد دون انتظار نتائج التحقيق".



كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. القضاء يطلب رفع الحصانة عن النائب خالد العبيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.