رياضة 2020-12-27 | 08:08 510 مشاهدة تنطلق منافسات الاسبوع الحادي عشر من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم الاحد، بإقامة ثلاث مباريات.

وستقام المباريات في محافظات بغداد والنجف والسماوة. مواعيد المباريات: الكهرباء X نفط الوسط (ملعب التاجي) 14:00 السماوة X الحدود (ملعب السماوة) 14:00 النجف X القوة الجوية (ملعب التاجي) 16:15



يذكر ان نفط الوسط يحتل صدارة الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، يليه القوة الجوية برصيد 18 نقطة. يذكر ان نفط الوسط يحتل صدارة الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، يليه القوة الجوية برصيد 18 نقطة. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. انطلاق الاسبوع الحادي عشر من دوري الكرة الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.