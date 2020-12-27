زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شرقي تركيا

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الأحد، بأن زلزالا بقوة 6.4 درجة هز ولاية ألازيغ شرقي تركيا.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين. وفي البداية ذكر المركز أن قوة الزلزال بلغت 5.3 درجات. من جانبها أعلنت وزارة الداخلية التركية أنه لم يتم تسجيل أي أضرار حتى الآن جراء الزلزال وأن الفرق المختصة متواجدة على عين المكان.



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