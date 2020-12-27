تبدأ الدول الأوروبية، اليوم الأحد، حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا، معتمدة اللقاح الذي أنتجته شركتا "فايزر" الأميركية، و"بيونتيك" الألمانية.
وفي وقت سابق أعربت المفوضية الأوروبية عن أملها في أن تنطلق حملة التطعيم هذه ضد الفيروس في 27-29 ديسمبر الجاري.
هذا ومن المقرر أن يبدأ عدد من الدول الأوروبية حملة تلقيح شاملة اليوم الأحد، ومن بين هذه الدول ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان، والنمسا، وإستونيا، وليتوانيا، وبولندا، وبلغاريا.
ولم تستطع دول الاتحاد الأوروبي البدء في التطعيم الشاملة قبل الموافقة على الدواء من قبل الجهات الصحية المعنية في الاتحاد الأوروبي. وقد سمحت المفوضية الأوروبية الاثنين الماضي، بدخول لقاح "فايزر - بيونتيك" إلى السوق الأوروبية، بعد تقييم إيجابي من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).
هذا ومن المقرر أن يبدأ عدد من الدول الأوروبية حملة تلقيح شاملة اليوم الأحد، ومن بين هذه الدول ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان، والنمسا، وإستونيا، وليتوانيا، وبولندا، وبلغاريا.
ولم تستطع دول الاتحاد الأوروبي البدء في التطعيم الشاملة قبل الموافقة على الدواء من قبل الجهات الصحية المعنية في الاتحاد الأوروبي. وقد سمحت المفوضية الأوروبية الاثنين الماضي، بدخول لقاح "فايزر - بيونتيك" إلى السوق الأوروبية، بعد تقييم إيجابي من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في أوروبا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.