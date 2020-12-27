انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في أوروبا اليوم

وفي وقت سابق أعربت المفوضية الأوروبية عن أملها في أن تنطلق حملة التطعيم هذه ضد الفيروس في 27-29 ديسمبر الجاري.

هذا ومن المقرر أن يبدأ عدد من الدول الأوروبية حملة تلقيح شاملة اليوم الأحد، ومن بين هذه الدول ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان، والنمسا، وإستونيا، وليتوانيا، وبولندا، وبلغاريا.



ولم تستطع دول الاتحاد الأوروبي البدء في التطعيم الشاملة قبل الموافقة على الدواء من قبل الجهات الصحية المعنية في الاتحاد الأوروبي. وقد سمحت المفوضية الأوروبية الاثنين الماضي، بدخول لقاح "فايزر - بيونتيك" إلى السوق الأوروبية، بعد تقييم إيجابي من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).