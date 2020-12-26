الخزعلي يُعلّق على أحداث ليلة الأمس في بغداد

وقال الخزعلي في تغريدة على موقعه في "تويتر" إن "ما حصل من اعتقال أحد أفراد الحشد الشعبي بتهمة كيدية جرت معالجته بالعقل والحكمة".

وأضاف :"نجدد التزامنا بالدولة ومؤسساتها وفي نفس الوقت نؤكد حق المقاومة في إنهاء تواجد القوات العسكرية الأميركية مع الحفاظ على هيبة الدولة بعدم استهداف البعثات الدبلوماسية".

