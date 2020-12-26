الخزعلي يُعلّق على أحداث ليلة الأمس في بغداد

علّق الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، السبت، على الأحداث التي شهدتها بغداد ليلة أمس، مشيراً إلى "اعتقال أحد أفراد الحشد الشعبي بتهمة كيدية"، على حد تعبيره.
وقال الخزعلي في تغريدة على موقعه في "تويتر" إن "ما حصل من اعتقال أحد أفراد الحشد الشعبي بتهمة كيدية جرت معالجته بالعقل والحكمة".
وأضاف :"نجدد التزامنا بالدولة ومؤسساتها وفي نفس الوقت نؤكد حق المقاومة في إنهاء تواجد القوات العسكرية الأميركية مع الحفاظ على هيبة الدولة بعدم استهداف البعثات الدبلوماسية".
وأضاف :"نجدد التزامنا بالدولة ومؤسساتها وفي نفس الوقت نؤكد حق المقاومة في إنهاء تواجد القوات العسكرية الأميركية مع الحفاظ على هيبة الدولة بعدم استهداف البعثات الدبلوماسية".
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