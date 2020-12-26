قائد عمليات الانبار يعلن فتح سيطرة جديدة للدخول إلى المحافظة

أعلن قائد عمليات الانبار اللواء اللركن ناصر الغنام، السبت، عن فتح سيطرة جديدة للدخول إلى المحافظة.

وقال الغنام في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "لتذليل كل العقبات وتسهيل حركة ابناء المحافظة وكل من يرغب بزيارة الانبار ودعما لحركة الاعمار التي تشهدها المحافظة وللفلاحين في ناحية الخيرات والكرمة اصدرنا اوامرنا بفتح سيطرة ٣٠ ذراع دجلة امام حركة العجلات كافة ولجميع البضائع ولكل الراغبين بدخول الانبار".



وأضاف أن "الاجراء سيختصر الطريق والوقت بعد ان يخضع الجميع للتفتيش ويستثنى من ذلك البضائع التي تتطلب موافقة العمليات المشتركة يكون دخولها حصرا من سيطرة الصقور وسيكون يوم غدا المصادف 27- 12 موعدا لتنفيذ هذا القرار".



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