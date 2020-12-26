القبض على متهمين بتداول 'العملة المزيفة' في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، السبت، عن إلقاء القبض على متهمين بتداول "العملة المزيفة" في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز مديرية إجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من القبض على متهم بسرقة (75 مليون دينار) واثنين اخرين بتداول العملة المزيفة في العاصمة بغداد".



وأضافت ان "مفارز مكتب الكرادة ألقت القبض على متهم بسرقة مبلغ (75 مليون دينار مع جهاز لابتوب) من داخل إحدى الدور السكنية في منطقة الزعفرانية، فيما تمكنت مفارز مكتب القدس من القبض على متهمين اثنين بكمين محكم وبالجرم المشهود، وهم يتداولون العملة المزيفة فئة (10 الآف دينار و5 الآف دينار) وضبط بحوزتهما أكثر من مليون دينار من العملة المزيفة مع مسدس وكيس يحتوي مواد مخدرة/ كريستال".

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