الإمارات تمت.. جارٍ التحضير لودية إضافية لأسود الرافدين

وكان من المفترض ان يشارك العراق في بطولة ودية رباعية تضم الإمارات والكونغو وايسلندا، لكن بسبب ظروف جائحة كورونا وظهور السلالة الثانية تم الغاء البطولة.

وقال الناطق باسم التطبيعية هشام محمد في حديث لـ الخليج 365 إن "الهيئة التطبيعية اتفقت مع الاتحاد الامارات بكرة القدم على تأمين مباراة ودية على ارض الامارات خلال شهر كانون الثاني المقبل".



واوضح ان "التطبيعية فتحت قنوات الاتصال مع عدد من اتحادات الدول الاخرى من اجل تأمين مباراة ودية ثانية للمنتخب الوطني"، مشيراً إلى ان "موعد المباراة الثانية سيكون ايضاً خلال شهر كانون الثاني المقبل".