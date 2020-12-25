أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن اعتقال شاب كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في مدينة تامبوف الواقعة جنوبي العاصمة موسكو.
وأكدت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن الموقوف من مواليد عام 2003، مشيرة إلى أن عناصرها صادرت في شقة استأجره الشاب مواد متفجرة ومكونات لصنع عبوة ناسفة وكذلك أجهزة اتصال تضم إرشادات بشأن تصنيع واستخدام عبوات ناسفة.
من جانبها، كشفت لجنة التحقيقات الروسية في بيان لها أن الموقوف في سن 17 عاما اعتقل قبل يومين، وهو من طلبة إحدى كليات تامبوف وينتمي إلى "ثقافة فرعية تخريبية" واختار أحد المباني في المدينة كمكان للهجوم، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
من جانبها، كشفت لجنة التحقيقات الروسية في بيان لها أن الموقوف في سن 17 عاما اعتقل قبل يومين، وهو من طلبة إحدى كليات تامبوف وينتمي إلى "ثقافة فرعية تخريبية" واختار أحد المباني في المدينة كمكان للهجوم، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي في مدينة تامبوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.