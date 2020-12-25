تفجير يستهدف محلاً لبيع المشروبات الكحولية في ديالى

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم، مستهدفة محلا لبيع المشروبات الكحولية في ساحة الوثبة وسط قضاء بعقوبة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار اسفر عن اضرار مادية فقط".