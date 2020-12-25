بالأرقام.. آثار الكتلة الهوائية الباردة في العراق

أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة، بالأرقام عن آثار الكتلة الهوائية الباردة التي رافقت المرتفع الجوي السايبيري على الأجواء العراقية.
وقال محمود عبد اللطيف، وهو رئيس منبئين جويين أقدم بالهيأة، في حديث لـ الخليج 365، إنه "في أول دخول الكتلة الهوائية الباردة التي رافقت المرتفع الجوي السايبيري الذي أثر على العراق منذ يوم أمس الخميس، سجلت البلاد اليوم، درجات حرارة تحت الصفر المئوي في الشمال والوسط".
وأضاف عبد اللطيف: "ففي المنطقة الشمالية سجلت حاج عمران ٩ درجة مئوية تحت الصفر المئوي والقائم ٤.٥ تحت الصفر المئوي وعنة وصلاح الدين ٣ تحت الصفر المئوي والموصل والرطبة ٢ تحت الصفر المئوي وخانقين ١ تحت الصفر المئوي، فيما سجلت بغداد صفر درجة مئوية".
وأضاف عبد اللطيف: "ففي المنطقة الشمالية سجلت حاج عمران ٩ درجة مئوية تحت الصفر المئوي والقائم ٤.٥ تحت الصفر المئوي وعنة وصلاح الدين ٣ تحت الصفر المئوي والموصل والرطبة ٢ تحت الصفر المئوي وخانقين ١ تحت الصفر المئوي، فيما سجلت بغداد صفر درجة مئوية".
وتوقع عبد اللطيف أن "يستمر تأثير المرتفع الجوي السايبيري اليومين المقبلين وترتفع درجات الحرارة قليلا تدريجيا".
وأشار إلى أن "كميات كبيرة من الثلوج تساقطت فوق الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية الايام الماضية".
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