الكاظمي ورؤساء لجان نيابية يؤكدان ضرورة الإصلاحات الحكومية

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورؤساء لجان نيابية، الخميس، ضرورة الإصلاحات الحكومية لوضع البلد بالطريق الصحيح.
وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم الخميس، اجتماعا مع عدد من رؤساء اللجان النيابية، وجرى خلال الاجتماع التباحث في شأن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، التي أقرّها مجلس الوزراء، واستعراض الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر بالعراق في ظل التحدّيات الحالية، المتمثلة بجائحة كورونا والأزمة المالية التي رافقتها".
وأضاف البيان أنه "تم التأكيد على ضرورة الإصلاحات الحكومية، لوضع البلد في الطريق الصحيح".
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