الكاظمي يشارك في 'قداس الميلاد' ويؤكد سعي الحكومة على إعادة المهجّرين

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، شارك أبناء شعبنا من المسيحيين الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، إذ حضر القدّاس المُقام بهذه المناسبة في كنيسة سيّدة النجاة ببغداد".

وقال الكاظمي إن "هذه الكنيسة شهدت جريمة نكراء أقدم عليها الإرهاب، إلّا أن إرادة شعب العراق الأبي لم تنكسر أمام من حاولوا فاشلين تضعيف الدولة والقانون".



وأضاف أن "الأخوّة الإسلامية المسيحية كانت دائماً مثالاً بارزاً وحيّاً للتآخي الوطني، وإن العراقيين ليسوا إلّا أسرة واحدة وشعباً واحداً يشهد على ذلك تأريخهم وآثار حضاراتهم، ما يدحض أوهام الطائفية والتفرقة الدينية البعيدة تماماً عن الحقائق".

وشدد الكاظمي على "سعي الحكومة الدؤوب للعمل على إعادة المهجّرين، بمن فيهم الذين هجّروا من أبناء المكوّن المسيحي الى ديارهم، وأن يتمتع المسيحيون العراقيون بوجودهم الضارب في عمق هذه الأرض، مواطنين مُكرّمين في ديارهم بين أخوتهم العراقيين من باقي الأطياف".