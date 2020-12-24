بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا كورونا حول العالم

وأصيب أكثر من 78 مليونا و678 ألفا و240 شخصا في العالم بالفيروس، تعافى منهم 49 مليونا و787 ألفا و800 شخص على الأقل حتى اليوم.

وتسبّب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و731 ألفا و936 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول 2019.



والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررًا من الوباء، إذ سجلت 326 ألفا و232 وفاة من 18 مليونا و466 ألفا و227 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، وشفي ما لا يقل عن 6 ملايين شخص و298 ألفا و82 شخصا.