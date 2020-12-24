تسجيل 505 وفيات جديدة بكورونا في إيطاليا



تجاوزت حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا، اليوم الخميس، عتبة مليوني حالة، بينما رصدت السلطات الصحية 505 وفيات جديدة جراء المرض.



كما أضافت الوزارة أنها رصدت 505 وفيات جديدة جراء المرض، مقارنة مع 553 في اليوم السابق، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 70900 متوفي. وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18040، مقابل 14522 في بيانات أمس الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 2009317 حالة.كما أضافت الوزارة أنها رصدت 505 وفيات جديدة جراء المرض، مقارنة مع 553 في اليوم السابق، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 70900 متوفي. وأوضحت أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليا 1344785 شخصا، بينما ما يزال 593632 يتلقون العلاج، منهم 24 ألفا في المستشفيات.

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