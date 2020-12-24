سلالة كورونا الجديدة تدخل ألمانيا



أعلنت السلطات الألمانية، الخميس، عن تسجيلها أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في أراضيها. وذكرت وزارة الصحة في ولاية بادن-فورتمبيرغ جنوب ألمانيا أن "سيدة قدمت إلى مطار فرانكفورت أم ماين من بريطانيا يوم 20 ديسمبر خضعت لفحص خاص بفيروس كورونا كشف إصابتها بالسلالة الجديدة التي تم رصدها لأول مرة في بريطانيا".



وأضافت الوزارة أن "المصابة وصلت إلى ألمانيا بهدف زيارة أقربائها وهي توجهت من المطار إلى منزلهم بواسطة سيارة تابعة لهم"، مبينة أن "السيدة تخضع حاليا للعزل الصحي".

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