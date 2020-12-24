اعتقال قتلة أحد مرشحي الانتخابات خلال 72 ساعة من الحادثة

أعلن جهاز الأمن الوطني، الخميس، إلقاء القبض على قتلة احد مرشحي الانتخابات المقبلة خلال 72 ساعة من الحادثة.

وقال الجهاز، إنه "بعد متابعةٍ ميدانيةٍ دقيقة مدعومة بالمعلومات الاستخبارية المتعلقة بحادثة اغتيال المحامي عبد المنعم رشيد السلماني، أحد مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة بمنزله في حي الجامعة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في شمال بغداد خلال 72 ساعةً بعد استحصال الموافقات القانونية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كُردستان من اعتقال مرتكبي العملية الإجرامية والبالغ عددهم شخصين اثنين، وذلك بعد تعقبهم اثناء هروبهم إلى محافظة السليمانية".



وأضاف الجاهز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "ضُبط بحوزتهما السلاح المستخدم أثناء تنفيذ الجريمة، وجرى تدوين أقوالهما أصولياً، وإحالتهما إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".



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