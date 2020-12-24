أعلنت شركة "المجموعة الدولية العراقية" وكيل شركة "كيا موتورز" في العراق، الخميس، تقديمها الشكل الجديد من سيارة K5 (اوبتما)، في حفل أقامته الشركة في معرض الرصافة، وسط إجراءات وقائية.
" K5 التي تخلت عن اسمها السابق اوبتما بدت اليوم بمظهر رياضي وعصري واخذت تنافس افضل سيارات السيدان، التصميم الخارجي لهذه السيارة يحمل تعبيرا عن اسلوب كيا الحديث في التصميم، وتعد من اكثر سيارات كيا ذو الطابع الرياضي وتم تصميمها عبر التعاون بين استوديوات كيا الثلاثة للتصميم في امريكا الشمالية واوروبا ووكوريا"، بحسب البيان.
وأضاف البيان، "تتوفر K5 في كافة افرع شركة المجموعة الدولية العراقية المنتشرة اثنين منها في بغداد بجانبي الكرخ والرصافة وفي كربلاء والبصرة اضافة الى مراكز الصيانة في كافة انحاء العراق، وتمتاز كافة سيارات المجموعة الدولية بضمان وكفالة لخمسة سنوات اضافة الى خدمات ما بعد البيع".
كانت هذه تفاصيل خبر 'الدولية العراقية' تطرح الشكل الجديد من سيارة 'K5' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.