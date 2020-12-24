'الدولية العراقية' تطرح الشكل الجديد من سيارة 'K5'

وجاء في بيان للشركة، أن "الحفل شهد عرض لونين من الالوان المميزة للسيارة والتي لاقت إعجاب جميع الحضور الذين تميزوا بمختلف اعمارهم ومراكزهم الاجتماعية، حيث كان للعائلة العراقية حضور لافت، اضافة الى نخبة من الملاكات التدريسية لأحدى الجامعات والمدارس الشهيرة في بغداد وايضا كان لتجار معارض النهضة والبياع حضوراً كبيراً"." K5 التي تخلت عن اسمها السابق اوبتما بدت اليوم بمظهر رياضي وعصري واخذت تنافس افضل سيارات السيدان، التصميم الخارجي لهذه السيارة يحمل تعبيرا عن اسلوب كيا الحديث في التصميم، وتعد من اكثر سيارات كيا ذو الطابع الرياضي وتم تصميمها عبر التعاون بين استوديوات كيا الثلاثة للتصميم في امريكا الشمالية واوروبا ووكوريا"، بحسب البيان.

وأضاف البيان، "تتوفر K5 في كافة افرع شركة المجموعة الدولية العراقية المنتشرة اثنين منها في بغداد بجانبي الكرخ والرصافة وفي كربلاء والبصرة اضافة الى مراكز الصيانة في كافة انحاء العراق، وتمتاز كافة سيارات المجموعة الدولية بضمان وكفالة لخمسة سنوات اضافة الى خدمات ما بعد البيع".