العطار يدعو البرلمان إلى تضمين فقرة بموازنة 2021 لتعويض هذه الفئة

دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي، عضو مجلس الاعمال الوطني، غدير العطار، الخميس، إلى تعويض المتضررين من تغيير سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي في موازنة العام المقبل.

وقال العطار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي عليها البدء بتضمين فقرة في الموازنة الاتحادية المالية لعام 2021 لتعويض الخسائر بسبب تغيير سعر الصرف للدينار مقابل الدولار لرجال الاعمال والمقاولين المنفذين للمشاريع والمجهزين و شركات القطاع العام (التمويل الذاتي) المنفذ للمشاريع و الصناعية ممن لديهم استحقاقات مالية في ذمة الحكومة والتي بلغت تلك الخسائر ما يقارب الـ24% بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي".



وأضاف العطار، ان “هذه الخسائر كانت نتيجة لفرق التعاقد عن قيمة المشروع او التجهيز عندما كان سعر الصرف 1190 دينار للدولار الواحد والآن بلغ 1470 دينار للدولار الواحد سيما وان هناك مشاريع تحتاج إلى تجهيز بمواد مستوردة”، داعيًا الحكومة إلى "إيجاد حل سريع من خلال توجيه وزارتي التخطيط والمالية لتعويض الفرق المالي للمتضررين من الفئات المذكورة”.