عصابة لتزييف العملات في قبضة الشرطة غربي بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الخميس، إلقاء القبض على عصابة تروج للعملات المزيفة غربي بغداد. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين رجل وامرأتان يقومون بالترويج للعملة المزيفة في منطقة الغزالية".



وبينت المديرية أن "المتهمين يقومون بتصريف عملة فئة (50 الف دينار، و25 الف دينار) مقابل شراء بضائع من المحلات التجارية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم وفق المادة 281 من قانون العقوبات العراقي".

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