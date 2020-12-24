الصين تجري تجربة نووية ناجحة... أبرز ما حدث بتاريخ اليوم!

1924 - ألبانيا تتحول إلى النظام الجمهوري. 1929 - الرئيس الأرجنتيني هيبوليتو يريغوين يتعرض لمحاولة اغتيال. 1941 - القوات الإنجليزية والحليفة تحتل مدينة بنغازي في ليبيا. 1948 - إنشاء أول منزل يستخدم بالكامل الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة.



1967 - الصين تجري تجربة نووية ناجحة. 1967 - الصين تجري تجربة نووية ناجحة. 1978 - اندلاع مظاهرات عنيفة جداً ضد الأمريكيين في طهران. 1979 - الاتحاد السوفيتي يغزو أفغانستان لدعم الحكومة الماركسية فيها.

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