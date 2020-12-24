اعتقال احد منفذي تفجير جامع النورين في بيجي

اعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، القبض على ارهابي في بغداد، متهم بتفجير جامع النورين في بيجي.

وقال بيان للوكالة تلقته الخليج 365، ان "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين المطلوب وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش والذي عمل بمايسمى قاطع بيجي والمكنى (ابو محمد)".

واوضح البيان الى ان "الارهابي هو من ضمن المفرزة الارهابية التي فجرت جامع النورين في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين ، واشترك بالتعرض على القوات الامنية والمواطنين في المحافظة".

واشار البيان الى ان "عملية القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص من شعبة استخبارات اللواء السادس الفوج الثالث بالشرطة الاتحادية في منطقة حي الجهاد ببغداد".