رئيس كتلة سياسية يهاجم ترامب لاعفاءه منفذي 'مجزرة النسور'

عد عضو مجلس النواب رئيس كتلة عراقيون النيابية هشام السهيل ، الخميس، عفو الرئيس الامريكي دونالد ترامب لـمنفذي "جريمة النسور" بـ"الاستخفاف"، مشيرا الى ان قرار العفو لا يخدم العلاقة بين البلدين.

وقال السهيل في بيان تلقته السومرية ينوز، ان "هذا العفو لايخدم العلاقة بين البلدين في ظل انتظار ذوي الشهداء انصاف ابنائهم وتعويضهم"، مشيرا الى ان "العفو عن قتلة في عملية استنكرتها الاوساط الداخلية والعالمية يعد استخفافا بهذه الاوساط وموقفها الرافض لهذه الاعمال".

واوضح ان "الرئيس الامريكي تجاهل وبشكل مؤسف كرامة من سقط ضحية هذه الاعمال ومشاعر وحقوق عوائلهم وذويهم"، لافتا الى ان "البرلمان سيتابع مع وزارة الخارجية والجهات المعنية مع حكومة الولايات المتحدة الامريكيّة عبر القنوات الدبلوماسيّة للعودة عن هذا القرار المنافي لحقوق الانسان".

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا بالكامل عن 4 عناصر سابقين في شركة "بلاك ووتر" العسكرية الخاصة أدينوا بارتكاب مجزرة خلفت 14 قتيلا بين المدنيين في بغداد عام 2007.