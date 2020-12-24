زيدان ودرجال يناقشان قضايا معروضة على المحاكم الرياضة

ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الخميس، مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، جملة من القضايا التي تخص وزارة الرياضة.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في استقبل مكتبه اليوم الخميس وزير الشباب والرياضة عدنان درجال".
واضاف ان "الجانبين ناقشا عددا من القضايا الخاصة بالوزارة والمعروضة على المحاكم وسرعة حسمها ليتسنى للوزارة تنفيذ الخطط والبرامج المرسومة لها".
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