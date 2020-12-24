القيادة المركزية الأميركية توجه نداء للشعب العراقي بعد هجوم السفارة

وجهت القيادة المركزية الاميركية، الخميس، نداء للشعب العراقي بعد الهجوم الاخير على السفارة في المنطقة الخضراء، فيما حملت ايران مسؤولية مقتل أي أميركي.

وقالت القيادة في بيان، تابعته الخليج 365، ان "الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد الأحد، قامت به بالتأكيد جماعات مدعومة من إيران".

وأكدت القيادة "عدم وقوع أي ضحايا أو إصابات بين أميركيين في الهجوم الذي تسبب بأضرار للمباني"، مشيرة إلى أنه "كان من الواضح أنه لم يهدف إلى تجنب وقوع إصابات".

وتابعت ان "الجماعات التي استهدفت السفارة، مدعومة من إيران التي توفر لهم الدعم المادي والتوجيهات"، مشيرة الى أنها "خارجة عن القانون لأنها في الواقع تعمل نيابة عن المصالح والتوجهات الإيرانية، وهو ما يشكل خيانة مباشرة للسيادة العراقية".

وناشدت القيادة المركزية الأميركية الشعب العراقي "ليدرك أن الهجمات التي شنتها تلك الجماعات المدعومة من إيران تسببت في مقتل مدنيين وأفراد وقوات أمن عراقية أكثر من الأميركيين".

وحملت القيادة "إيران مسؤولية مقتل أي أميركي نتيجة أعمال هذه الجماعات الخارجة عن القانون".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امس الاربعاء إنه "سيحمّل إيران المسؤولية في حال حدوث هجوم يستهدف أميركيين في العراق، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنّتها طائرة مسيرة أميركية قرب مطار بغداد".

وأرفق ترامب صورة لصواريخ مع تغريدة على تويتر، قال فيها إن "السفارة في بغداد تعرضت الأحد الماضي لهجوم بعدة صواريخ أتت من إيران".

وجاءت تصريحات ترامب بعد اجتماعي لكبار مسؤولي الأمن القومي، في البيت الأبيض.

وقال ترامب في تغريدته إن "ثلاثة صواريخ فشلت في الإطلاق. خمن من أين أتت: إيران".

وتابع "نسمع أحاديث عن هجمات إضافية ضد أميركيين في العراق"، محذرا "نصيحة ودية لإيران: إذا قتل أميركي فسأحمل إيران المسؤولية. فكروا مليا".

وكشف مسؤول أميركي لرويترز، امس الأربعاء، أن "كبار مسؤولي الأمن القومي اجتمعوا في البيت الأبيض واتفقوا على مجموعة من الخيارات المقترحة لردع أي هجوم على أفراد عسكريين أو دبلوماسيين أميركيين في العراق".