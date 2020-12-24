السجن 15 عاما لرئيس ديوان الوقف السني الاسبق

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، عن اصدار حكما بالسجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة على رئيس ديوان الوقف السني الاسبق، مبينا ان ذلك جاء عن جريمة الاضرار العمد باموال الجهة التي يعمل فيها.

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محكمة جنايات الكرخ قضت بالسجن لمدة خمسة عشر عاما على المتهم الهارب رئيس ديوان الوقف السني الاسبق عن جريمة شراء عقار بمبلغ ستة مليارات وسبعمئة وستة وستين مليون وخمسمائة واربعة وعشرين الف دينار وتعمده الاضرار باموال الجهة التي يعمل فيها خلافا لاحكام قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981".

واضافت ان "سعر العقار وحسب ماورد بكتاب مديرية التسجيل العقاري هو ملياران ومئة وسبعة ملايين دينار عراقي قاصدا المنفعة الشخصية من هذه العملية"، لافتا الى ان "المحكمة أصدرت حكمها وفقا لاحكام المادة 318 من قانون العقوبات العراقي".