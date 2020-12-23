ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

ارتفعت اسعار صرف الدولار بشكل طفيف في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية، اليوم الاربعاء (23 كانون الاول 2020 ). وسجلت بورصة الكفاح 140500 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار الصرف امس الثلاثاء في بورصة الكفاح 140000 دينار لكل 100 دولار. اما اسعار الصرف في الاسواق المحلية فكان سعر البيع: 141.500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139.500 دينار لكل 100 دولار.

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