استئناف الكرخ تؤيد حكم إبطال تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال

أعلن عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، الأربعاء، عن إصدار محكمة استئناف الكرخ قراراً بتأييد الحكم الابتدائي بإبطال تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال.

وقال السوداني في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "محكمة استئناف الكرخ تسجل موقفا تاريخيا اليوم الأربعاء 2020/12/23 وتصدر قرارها بتأييد الحكم الابتدائي بإبطال تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال".



وأرفق السوداني مع تغريدته نص القرار في الوثيقة أدناه:

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