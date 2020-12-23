زيادة مخزونات الخام الامريكي تخفض اسعار النفط

وأفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 كانون الاول.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ووقود الطائرات، بمقدار مليون برميل، وهي مفاجأة أيضًا مقابل توقعات بانخفاض قدره 904 آلاف برميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتًا ، أو 1.45٪ ، إلى 46.34 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:42 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتًا ، أو 1.48٪ ، إلى 49.34 دولارًا.

وانخفض كلا العقدين بنسبة 2٪ تقريبًا يوم الثلاثاء ، في جلسة التراجع الثانية على التوالي ، مع تمكن برنت للتو من الاستقرار فوق 50 دولارًا قبل إصدار البيانات من معهد البترول الأمريكي (API).



وانخفض النفط بشكل أكبر ايضا بعد أن هدد ترامب بعدم التوقيع على قانون إغاثة من فيروس كورونا بقيمة 892 مليار دولار ، قائلاً إنه يريد من الكونجرس زيادة مبلغ فحوصات التحفيز التي وافق عليها المشرعون يوم الاثنين.

واستمرت حالات COVID-19 في الارتفاع في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول اوربية اخرى، وتم تحذير الأمريكيين مرة أخرى لتجنب السفر في عيد الميلاد ، مما قلل من الطلب على الوقود.

وقال إينيس: "إذا عادت الولايات المتحدة إلى أي مكان بالقرب من حافة هاوية الإغلاق COVID-19 ، فقد تطفئ الأنوار لارتفاع أسعار النفط لمدة 4-8 أسابيع أخرى على الأقل ، ناهيك عن القضاء على الأسعار بشكل كبير".