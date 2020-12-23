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أكد مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، أنه يجري تحقيقاً في مزاد بيع العملة الأجنبية و"مخالفات" بعض المصارف الخاصة للقانون، مشيراً إلى أن التحقيق وصل إلى مراحل متقدمة وكشف عن "تحايل وتزوير" للاشتراك في المزاد و"تهريب" العملة الاجنبية خارج العراق.
وأضاف البيان أن "المجلس طلب من وزارة الداخلية الايعاز الى مديريات الشرطة المختصة بذلك اجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة واماكن بيع العملة الاجنبية لضبط المخالفين للقانون".
وفي سياق متصل، أكد البيان أن "محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الاموال باشرت منذ عدة ايام اجراء التحقيق بخصوص مزاد بيع العملة الاجنبية ومخالفات بعض المصارف الخاصة للقانون للاشتراك في مزاد بيع العملة الاجنبية".
وتابع أن "التحقيق وصل مراحل متقدمة كشف عن عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الاجنبية خارج البلد".
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء يكشف 'تحايلاً وتزويراً' بمزاد العملة و'تهريباً' للدولار خارج العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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