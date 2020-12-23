مفوضية الانتخابات تعلن موعد افتتاح عملية تحديث سجل الناخبين

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن افتتاح عملية تحديث سجل الناخبين لمدّة 30 يومًا ابتداءً من (2 كانون الثاني 2021).
وجاء في بيان للمفوضية تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفوضية الانتخابات تفتتح عملية تحديث سجل الناخبين لمدّة 30 يومًا ابتداءً من تاريخ 2/1/2021 ولغاية تاريخ 2/2/2021".
وأضاف البيان أن "مفوضية الانتخابات أدرجت بيانات الناخبين من مواليد(2003،2002،2001) ضمن سجل الناخبين الورقي وقاعدة بيانات عدّة التسجيل الالكتروني".
وتابع أن "المفوضية تبحث مع شركتي (أندرا الإسبانية) و(ميرو الكورية) نماذج عن الأجهزة والمعدّات الانتخابية المقترح استخدامها في الانتخابات المقبلة بحضور ممثّل عن بعثة الأمم المتّحدة في العراق والفريق الفنّي من دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات".
وأضاف البيان أن "مفوضية الانتخابات أدرجت بيانات الناخبين من مواليد(2003،2002،2001) ضمن سجل الناخبين الورقي وقاعدة بيانات عدّة التسجيل الالكتروني".
وتابع أن "المفوضية تبحث مع شركتي (أندرا الإسبانية) و(ميرو الكورية) نماذج عن الأجهزة والمعدّات الانتخابية المقترح استخدامها في الانتخابات المقبلة بحضور ممثّل عن بعثة الأمم المتّحدة في العراق والفريق الفنّي من دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات".
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