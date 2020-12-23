إصابات كورونا الأسبوعية في العالم تسجل رقما قياسيا

وتظهر البيانات استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.

وقالت المنظمة ومقرها جنيف، في تقريرها الوبائي الأسبوعي، إن الحالات الجديدة زادت 6% أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.



وارتفعت الوفيات الجديدة 4 % أو حوالي 79 ألفا في الفترة نفسها.