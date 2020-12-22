بالصور.. حريق في الكرادة والدفاع المدني يتدخل

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن اخماد حريق اندلع في منطقة الكرادة وسط بغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني تمكنت في ساعات متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء، من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن جبسون للأجهزة الكهربائية في منطقة الكرادة العرصات بحضور مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".
واضافت ان "الفرق طوقت المخزن المحترق وابعدت خطر امتداد النيران إلى المخازن والأبنية المجاورة قبل تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر وسط النيران لتخمدها بوقت قياسي حال دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم خسائرها المادية".
وتابعت انه "تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبراء الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".
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