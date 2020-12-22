بخماسية.. القوة الجوية يمطر شباك ضيفه السماوة

الشوط الاول انتهى بتقدم فريق القوة الجوية بهدفي المهاجم ايمن حسين في الدقائق الثالثة والعشرين والثالثة والثلاثين عن طريق ركلة جزاء.

في الشوط الثاني واصل فريق القوة الجوية مسلسل الاهداف عن طريق كل من حمادي احمد ومحمد قاسم نصيف وشريف عبد الكاظم في الدقائق السادسة والخمسين والخامسة والسبعين والتاسعة والسبعين على التوالي وقلص السماوة الفارق في الدقائق الاخيرة من المباراة.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد القوة الجوية الى النقطة ١٨ في وصافة جدول الترتيب بشكل مؤقت .