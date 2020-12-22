بخماسية.. القوة الجوية يمطر شباك ضيفه السماوة

2020-12-22 | 21:40
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امطر فريق القوة الجوية شباك ضيفه السماوة بخمسة اهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جرت احداثه على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز .
في الشوط الثاني واصل فريق القوة الجوية مسلسل الاهداف عن طريق كل من حمادي احمد ومحمد قاسم نصيف وشريف عبد الكاظم في الدقائق السادسة والخمسين والخامسة والسبعين والتاسعة والسبعين على التوالي وقلص السماوة الفارق في الدقائق الاخيرة من المباراة.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد القوة الجوية الى النقطة ١٨ في وصافة جدول الترتيب بشكل مؤقت .
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