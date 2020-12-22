حملة لاغلاق محال الكحوليات غير المجازة في الكرادة

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان قوة امنية باشرت بحملة لاغلاق محال بيع المشروبات الكحولية غير المجازة في الكرادة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "استخبارات الجريمة المنظمة باشرت بحملة اغلاق جديدة على محالات بيع المشروبات الكحولية الغير مجازة في منطقة الكرادة".
واضاف انه "تم اغلاق عدد من تلك المحال".
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