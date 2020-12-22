تسجيل 25 حالة حالة تسمم غذائي لأطفال في الرطبة

اعلن مستشفى الرطبة في محافظة الانبار، الثلاثاء، عن تسجيل 25 حالة حالة تسمم غذائي لأطفال.
وقال المستشفى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "طوارئ مستشفى الرطبة العام استقبلت 25 طفلا من حالات التسمم الغذائي حيث استنفرت كوادر الطوارئ في المستشفى وشهد استقبال عدد من الحالات المرضية التي تصنف إلى حالات خطرة ومتوسطة وحالات بسيطة بسبب تسمم غذائي".
وأضاف أن "جميع الحالات التي جاءت إلى القسم الطوارئ تم التعامل معها بانسيابية ومهنية كبيرة البعض تم اخراجهم من المستشفى وهم بصحة جيدة والقسم الاخر ادخل ردهة الاطفال من اجل المتابعة"، موضحاً أنه "بعد الاستفسار ان المرضى من عدة مناطق في الرطبة اكثرها كانت بسبب الحليب خاصة بالاطفال التي تعرضت لسوء الخزن او انتهاء الصلاحية".
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