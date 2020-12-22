الأعرجي يبحث مع مساعد أمين عام الناتو تطوير عمل بعثة الحلف في العراق

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، مع مساعد أمين عام الناتو تطوير عمل بعثة الحلف في العراق.

وبحسب وكالة الانباء العراقية، فإن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ناقش مع مساعد أمين عام حلف الناتو لشؤون العمليات آلية تطوير عمل بعثة حلف الناتو في العراق"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.



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