اعتقال شخصين بحوزتهما مواد مخدرة في ذي قار

اعلنت شرطة ذي قار، الثلاثاء، عن اعتقال شخصين بحوزتهما مواد مخدرة في المحافظة. وقال الشرطة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة مشتركة تلقي القبض على متهمين بحوزتهما مواد مخدرة في قضاء البطحاء"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

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