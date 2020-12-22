وفيات كورونا حول العالم تتجاوز حجاز 1.7 مليون

وصلت أعداد الإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم، وفقا لموقع "ورلد ميتر" (Worldometers) المتخصص في رصد إحصاءات كورونا، إلى 77 مليونا و740 ألفا و380 إصابة.
وقد بلغت أعداد المتعافين 54 مليونا و619 ألفا و686، في حين تجاوزت أعداد الوفيات حاجز 1.7 بواقع مليون و709 آلاف و474.
وتسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة بحالة من الذعر في جميع أنحاء العالم، فألغت عشرات العواصم الرحلات الجوية مع البلد الذي صار معزولا، بينما أكدت منظمة الصحة العالمية أن هذه السلالة الجديدة ليست "خارج السيطرة".
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