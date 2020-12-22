أعلن أمين بغداد علاء معن، الثلاثاء، قرب الشروع بتنفيذ متحف ونصب تذكاري في العاصمة بغداد لتوثيق جريمة الابادة الجماعية التي تعرض لها اتباع الديانة الايزيدية.
واضاف ان " الاجتماع بحث آليات تمويل المشروع وامكانية الافادة من منظمات المجتمع المدني ومبادرة تمكين او عدد من المتبرعين ".
وتابع البيان، ان "أمين بغداد قدم مقترحاً ان تضم بناية المتحف مركزا بحثيا يهتم بالتنوع الفكري واشاعة روح التسامح ومناهضة العنف والتطرف، مؤكداً ان امانة بغداد ستعمل على ايجاد موقعاً مميزاً للنصب و المتحف مع اعداد دراسة مستفيضة لتفاصيل المشروع بما في ذلك المناطق المحيطة وشبكة الطرق".
ونقل البيان، عن معن قوله، أن "امانة بغداد تعمل على دراسة التصميم المقدم من المعمارية الايزيدية ديرسم خيري نعمو المقيمة في المانيا التي استمدت من التقاليد الايزيدية في تعزيز فكرتها التصميمية اضافة الى توثيق بعض القصص الاليمة والابادة الجماعية بعد دخول داعش كما يجسد النصب التذكاري الثقافة والتاريخ الايزيدي ".
كانت هذه تفاصيل خبر أمين بغداد يعلن قرب الشروع بانشاء متحف ونصب تذكاري يوثق جرائم 'داعش' بحق الأيزيديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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