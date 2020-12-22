أمين بغداد يعلن قرب الشروع بانشاء متحف ونصب تذكاري يوثق جرائم 'داعش' بحق الأيزيديين

وذكر بيان للامانة تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "أمين بغداد ترأس اجتماع لجنة الامر الديواني الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء بناءً على مقترح رئيس الجمهورية الخاص بتنفيذ المتحف والنصب التذكاري والتي تضم ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء والبنك المركزي ووزارة المالية ووزارة الثقافة وصندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة جراء العمليات الارهابية وممثل عن الطائفة الايزيدية ".واضاف ان " الاجتماع بحث آليات تمويل المشروع وامكانية الافادة من منظمات المجتمع المدني ومبادرة تمكين او عدد من المتبرعين ".

وتابع البيان، ان "أمين بغداد قدم مقترحاً ان تضم بناية المتحف مركزا بحثيا يهتم بالتنوع الفكري واشاعة روح التسامح ومناهضة العنف والتطرف، مؤكداً ان امانة بغداد ستعمل على ايجاد موقعاً مميزاً للنصب و المتحف مع اعداد دراسة مستفيضة لتفاصيل المشروع بما في ذلك المناطق المحيطة وشبكة الطرق".



واشار الى ان " امين بغداد اكد ضرورة انهاء الدراسات وجداول الكميات وتحديد كلفة للمشروع من خلال الجهات الاستشارية للشروع بالتنفيذ ".

ونقل البيان، عن معن قوله، أن "امانة بغداد تعمل على دراسة التصميم المقدم من المعمارية الايزيدية ديرسم خيري نعمو المقيمة في المانيا التي استمدت من التقاليد الايزيدية في تعزيز فكرتها التصميمية اضافة الى توثيق بعض القصص الاليمة والابادة الجماعية بعد دخول داعش كما يجسد النصب التذكاري الثقافة والتاريخ الايزيدي ".