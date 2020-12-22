وفاة رئيس سوري اثر اصابته بكورونا

توفي رئيس مجلس الوزراء السوري الأسبق محمد مصطفى ميرو، الثلاثاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وتوفي أمس وزير الصناعة السوري السابق محمد معن زين العابدين جذبة إثر مضاعفات إصابته بكورونا، وهو الوزير السابق الثاني الذي يقضي بالفيروس بعد وزير الزراعة أحمد القادري.
ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم إلى 10,318 إصابة، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء في دول العالم، والذي أشار كذلك إلى أن عدد الوفيات بلغ 621.
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