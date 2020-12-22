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قال عضو مجلس النواب جمال المحمداوي، إن هناك "مخالفات" في تعاقد وزارة التعليم والبحث العلمي مع شركة نفطية، والخاص بإنشاء محطة في محافظة البصرة، تحتوي على أجهزة ومعدات لمعالجة وإتلاف المخلفات الكيمياوية لمدة 10 أعوام.
وتساءل المحمداوي عن "مبررات عدم قيام الوزارة بإعلان انشاء المحطة كفرصة استثمارية خلافا لتوجيهات هيئة المستشارين التي أشارت إلى إعلان هذه الفرصة الاستثمارية لاحتمال وجود شركات متخصصة ترغب في تقديم عطاءات أفضل من الوجهتين الفنية والمالية".
وأضاف، "ما السند القانوني لقيام الوزارة بالتعاقد مع شركة الفيحاء، دون اعتماد احد أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (٣) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والمادة (٤) من الدليل الاسترشادي الصادر من وزارة التخطيط والخاص بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) لسنة (٢٠١٦)".
واشار الى ان "نشاط الشركة الوارد في عقد تأسيسها المصادق عليه من وزارة التجارة هو ( استثمار الأموال في المجال النفطي وتجهيز القطاع بالمعدات والأجهزة والعمل في مجال الخدمات النفطية) ولم يتضمن قيام الشركة بأتلاف ومعالجة المخلفات الكيمياوية خلافا للفقرة (٥) من ضوابط إبرام عقود المشاركة".
وتابع، أن " دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء المحطة أشارت إلى أن كلفة الأجهزة والمعدات اللازمة للعمل تقدر ب(٣) مليار دينار في حين جميع فقرات الموجودات في الملحق رقم (١) من العقد من شراءها سابقا من مشروع مخازن منشأة المثنى (الملغاة)".
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. نائب يوجه سؤالاً إلى وزير التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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