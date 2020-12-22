الأسدي في أربيل لبحث ملفات مشتركة بين بغداد وكردستان

وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، وصل الى أربيل صباح اليوم الثلاثاء".

وأضاف أن الزيارة جاءت "لبحث جملة من المواضيع ذات الاهتمام الامني المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق بين بغداد واربيل".