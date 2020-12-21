دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، التجار إلى عدم الإسراف في الأسعار، قائلاً إن "هناك أيادي خفية من الداخل والخارج تريد النيل من لقمة الشعب ".



كانت هذه تفاصيل خبر الصدر يدعو التجار إلى عدم الإسراف في الاسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.