الحكومة الفرنسية تكشف عن تطورات حالة ماكرون الصحية

2020-12-21 | 15:54
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كشفت الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين، عن حالة الرئيس إيمانويل ماكرون الصحية بعد أيام على إعلان إصابته بفيروس كورونا.
وقال غابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، نقلا عن طبيب الإليزيه، إن بعض أعراض كوفيد-19 ما زالت تظهر على الرئيس الفرنسي لكن حالته الصحية العامة مستقرة.
ويخضع ماكرون الذي تم التثبت من إصابته بالعدوى الخميس الماضي، للعزل في المقر الرئاسي الفرنسي في فرساي.
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