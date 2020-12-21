احتفلت النجمة اللبنانية نجوى كرم بحفل زفاف ابن شقيقها كرم نقولا كرم والذي تزوج من عازفة الكمان فانيسا نصار وبدت نجوى سعيدة جداً حيث قدمت أغاني بالحفل وتشاركت مع الفنان نادر الأتات بعض الأغاني. ونالت إطلالة نجوى في الحفل إعجاب متابعيها حيث اطلت بفستان أحمر طويل ونشرت صورة لها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلّقت مهنئة العروسين : "انشالله بتبقوا سوا لآخر العمر مع فرحة الايام ومع هدايا وخيرات الله". من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني كانت نجوى قد شوقت جمهورها لفيديو كليب أغنيتها الجديدة " عذب قلبي " و الذي ستطلقه قريباً في تكرار للتعاون مع المخرج وليد ناصيف.

كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم تتألق بحفل زفاف ابن شقيقها.. شاهد الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.