خبير اقتصادي يكشف حجم خسارة رجال الأعمال من خفض الدينار

واضاف العطار أن"هذا الامر تسبب بخسائر كبيرة لرجال الاعمال والمقاولين المنفذين للمشاريع و المجهزين و شركات القطاع العام (التمويل الذاتي) المنفذ للمشاريع و الصناعية منها إضافة إلى الذين لديهم مستحقات مالية في ذمة الحكومة".
واشار العطار الى ان "هذه الخسائر كانت نتيجة لفرق التعاقد عن قيمة المشروع او التجهيز عندما كان سعر الصرف 1190 دينار للدولار الواحد والآن بلغ 1470 دينار للدولار الواحد خاصة وان هناك مشاريع تحتاج إلى تجهيز بمواد مستوردة".
ودعا العطار "الحكومة إلى أيجاد حل سريع من خلال توجيه وزارتي التخطيط والمالية لتعويض الفرق المالي للمتضررين من الفئات المذكورة".
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