الشرطة اولاً في ختام بطولة العراق للتايكواندو

وجاءت نتائج الفرق العشرة الأولى في البطولة على النحو التالي:-في المركز الأول جاء نادي الشرطة قبلصاحب المركز الثاني نادي أمانة بغدادفيما نال. المركز الثالث نادي الكهرباء وتشارك في المركز الرابع ناديا الميناء و نادي الجنسية بينما حل في المركز الخامس نادي البصرة وحقق نادي الكرخ المركز السادس اما بقية المراكز فكان السابع لنادي أعالي الفرات و الثامن لنادي ميسان بينما جاء تاسعاً نادي المرور و العاشر نادي غاز الشمال.

وتعد هذه البطولة هي الاولى بعد التوقف الاجباري بسبب جائحة كورونا الذي شل الحركة الرياضية في العالم.

وفي الختام وزعت الجوائز على الفرق الاولى بحضور جميع اهل اللعبة ونالت البطولة ثناء المشاركين ورضا المراقبين.



ومن المؤمل ان تشكل لجنة المنتخبات اعضاء المنتخب العراقي الذي تنتظره مشاركات مؤجلة في بطولات عربية واسيوية وعالمية وقد تعاود الاستحقاقات عجلتها في الوقت القريب المقبل.